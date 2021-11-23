Несли шестеро: в Харькове приготовили самый большой хот-дог

Фото: ukrinform.ua

Вечером 20 ноября в Харькове презентовали самый большой хот-дог в Украине.

Увидеть гиганта пришли более 100 зрителей, пишет "Укринформ".

Длина хот-дога – 2 м 16 см, вес – 16 кг. Чтобы вынести на символическую сцену такой фастфуд, позвали шесть человек.

Харьковский хот-дог побил предыдущие рекорды. В сентябре этого года в Киеве приготовили хот-дог 1 м 83 см в длину. Два года назад в столице стал рекордным хот-дог длиной 1 м 20 см, рассказала руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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Организаторы мероприятия рассказали, что главным ингредиентом хот-дога стала классическая сосиска. Также для фастфуда использовали корейскую морковь, соленые огурцы, маринованный лук и творог. Залили все почти по литру кетчупа и горчицы.

Рекорд был внесен в Национальный реестр рекордов Украины в категорию "Кулинарное искусство".

В тот же вечер хот-дог разрезали на порции и угостили всех желающих. Детям досталось по две.

Осенью прошлого года на Подоле в Киеве сделали самую длинную в Украине веганскую шаурму. Готовили ее в специальных палатках возле памятника Григорию Сковороде. 27-метровую шаурму внесли в Национальный реестр рекордов. Локацию возле памятника выбрали неслучайно. Считается, что украинский философ Сковорода был вегетарианцем.