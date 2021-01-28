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четверг, 28 января 2021 12:05

Непогода оставила Одессу без света и тепла: показали шокирующие последствия
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Одесса оказалась в сложных погодных условиях. Мокрый снег с дождем не прекращались при понижении температуры, что привело к частичному обледенению контактной сети электротранспорта и обрыву электросетей.

Упали более 500 деревьев и стволовых веток, а также 3 опоры наружного освещения. Проехать по некоторым улицам невозможно, сообщили в Департаменте горхозяйства.

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Произошел 131 обрыв сетей наружного освещения и 78 - электротранспорта. Часть маршрутов до сих пор не работают, а на работающих количество троллейбусов и трамваев ограничено. Без электроэнергии остались 4 микрорайона города и 123 населенных пунктов Одесской обл.

Фото: dumskaya.net

Вчера в городские травмпункты обратились 58 человек, 7 госпитализированы. При падении деревьев пострадали 2 человека, одного из них доставили в отделение нейрохирургии.

Над устранением последствий аварий работают 97 бригад, в том числе 30 в самой Одессе. Это 317 специалистов и 119 единиц техники.

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В Одесской области на дорогах М-15 Одесса - Рени, на Бухарест, и М-16 Одесса - Кучурган, на Кишинев, перекрыли автомобильное движение. В Одесской и Николаевской областях объявлен 3-й уровень опасности - красный. Метеорологи прогнозируют, что в течение суток в регионах может выпасть от 30 до 40 см снега.

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