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понедельник, 25 декабря 2017 12:57

Непогода не утихает: без света остались 30 населенных пунктов

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  На Львовщине за сильного ветра и налипание мокрого снега обесточены 30 населенных пунктов
На Львовщине за сильного ветра и налипание мокрого снега обесточены 30 населенных пунктов

На Львовщине из-за сильного ветра и налипание мокрого снега обесточены 30 населенных пунктов.

Про это сообщил представитель департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"Больше всего (14) населенных пунктов, которые остались без света, находятся в Турковском районе области. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на востоке Украины, в частности на подконтрольных территориях Луганской области, полностью без света остались два населенных пункта, частично - еще пять . Все они были обесточены из-за непогоды вчера вечером. говорится о 380 абонентов без електрики.

19 декабря большинство украинских городов Останови в пробках, 170 населенных пунктов без света. Сотни автомобилей застряли в пути, затримуються поезда. А синоптики предупреждают, что это еще не конец.

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Дата
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декабря

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