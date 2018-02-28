Неизвестные нападают и грабят одиноких пенсионеров

 
Ексклюзивы
1/5
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
1 Просмотров: 2178
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Просмотров: 3690
Гройсман может создать партию
Гройсман может создать партию
Просмотров: 567
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
1 Просмотров: 2808
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 11232
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
1 Просмотров: 936
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
4 Просмотров: 3366
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
5 Просмотров: 1638
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
Просмотров: 684
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Просмотров: 8154
Фото
Все фото
25
3
5
6
4
Черное и белое: фотограф изысканно показывает женское тело
Черное и белое: фотограф изысканно показывает женское тело
Перевозчики согласилися выехать на маршруты: сотни жителей Черкасс мерзнут на остановках
Перевозчики согласилися выехать на маршруты: сотни жителей Черкасс мерзнут на остановках
Украинцы занимаются фитнесом в обуви на пружинах
Украинцы занимаются фитнесом в обуви на пружинах
Дочь черкасского чиновника разделась для мужского календаря
Дочь черкасского чиновника разделась для мужского календаря
Онкобольной парень побывал на звездной вечеринке в столице
Онкобольной парень побывал на звездной вечеринке в столице
Видео
Все видео
Женщина объяснила, зачем похитила младенца своей подруги
Женщина объяснила, зачем похитила младенца своей подруги
Гвалт и взрывы: на Черкасчине воссоздали 100-летнюю битву
Гвалт и взрывы: на Черкасчине воссоздали 100-летнюю битву
Террористов ЛДНР финансировали биткоинамы с "фермы" в Черкассах
Террористов ЛДНР финансировали биткоинамы с "фермы" в Черкассах
Четверо бойцов погибли в день обстрела Авдеевской промзоны
Четверо бойцов погибли в день обстрела Авдеевской промзоны
На замерзшем Днепре погиб подросток
На замерзшем Днепре погиб подросток
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1674
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 5193
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 369
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
3 Просмотров: 5445
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4338
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 февраля 2018
Просмотров: 1953
Звичайні
Водій харківської маршрутки свариться й бурмоче, перераховуючи гроші на кінцевій маршруту з аеропорту. Нас у салоні шестеро. Платимо за проїзд до ...
среда, 28 февраля 2018 15:59

Неизвестные нападают и грабят одиноких пенсионеров

  Комментировать
Неизвестные нападают и грабят одиноких пенсионеров
Неизвестные калечат и грабят пожилых людей. Фото: kalushfm.com.ua

Неизвестные калечат и грабят пожилых людей в Катеринопольском районе Черкасской области. В результате одного из нападений умер пенсионер.

Последний разбой произошел 20 февраля в селе Кайтановка, пишет viche.ck.ua.

"78-летний мужчина живет на окраине, рядом соседей нет. Лег отдохнуть около 19:00, дом не запер. Злоумышленников описать не может, потому что они ударили пенсионера по голове, когда тот был спросонья. О нападении рассказали односельчане, которые на следующий день увидели у него большую гематому на лице. Тогда сообщили в полицию. Сколько и что у него украли, не знаю, мужчина живет сам", - говорит глава села Татьяна Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина угостил все село на украденные у пенсионера деньги

19 февраля при таких обстоятельствах грабители убили 77-летнего пенсионера в селе Гуляйполе, а его 80-летнюю жену травмировали. В начале февраля совершили разбойное нападение на дом фермера Анатолия Гончара из села Викнино.

Полиция ведет поиск преступников. Ситуацию не комментируют.

В селе Гореничи Киево-Святошинского района злоумышленник пытался ограбить частный дом, но его остановил хозяин. Мужчина стрелял в грабителя, защищая дом и семью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неизвестные нападают и грабят одиноких пенсионеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Украинского митрополита российские власти замуровали в тюрьме

Знаменитий финский хоккеист впечатляюще дебютировал в НХЛ

СНБО не смог ввести военное положение в стране

Деревянный щит с Майдана подарили полтавскому музею

Христофор Колумб запугал индейцев лунным затмением

Самое читаемое
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
40
 Просмотров: 92289
Полякова, Monatik, Козловский - экс-&quot;регионал&quot; отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
Полякова, Monatik, Козловский - экс-"регионал" отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
25
 1 Просмотров: 86170
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
28
 Просмотров: 79477
Скандальная модель голышом строила замки из песка
Скандальная модель голышом строила замки из песка
16
 Просмотров: 73641
Украинская Ким Кардашьян делает эротические фото в стиле американской телезвезды
Украинская Ким Кардашьян делает эротические фото в стиле американской телезвезды
19
 Просмотров: 58334
Больше всего комментируют
51
Минфин США: Против РФ через 30 дней введут новые санкции
18
"На русском общаются только Одесская, Харьковская области и Донбасс"
9
В органах власти Казахстана полностью отказываются от русского языка
5
В Украине похоронили 4 тысячи погибших бойцов АТО
4
Россия пожаловалась на Украину в Европейский Союз
Голосов: 984
Голосование Что Вас больше всего раздражает в Черкассах?
  • ямы на дорогах
  • бродячие собаки
  • мало общественных туалетов
  • хамство в общественном транспорте
  • очереди к врачу
  • лужи после дождя
  • свой вариант в коментариях
Просмотреть