Неизвестные нападают и грабят одиноких пенсионеров

Неизвестные калечат и грабят пожилых людей. Фото: kalushfm.com.ua

Неизвестные калечат и грабят пожилых людей в Катеринопольском районе Черкасской области. В результате одного из нападений умер пенсионер.

Последний разбой произошел 20 февраля в селе Кайтановка, пишет viche.ck.ua.

"78-летний мужчина живет на окраине, рядом соседей нет. Лег отдохнуть около 19:00, дом не запер. Злоумышленников описать не может, потому что они ударили пенсионера по голове, когда тот был спросонья. О нападении рассказали односельчане, которые на следующий день увидели у него большую гематому на лице. Тогда сообщили в полицию. Сколько и что у него украли, не знаю, мужчина живет сам", - говорит глава села Татьяна Шевченко.

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19 февраля при таких обстоятельствах грабители убили 77-летнего пенсионера в селе Гуляйполе, а его 80-летнюю жену травмировали. В начале февраля совершили разбойное нападение на дом фермера Анатолия Гончара из села Викнино.

Полиция ведет поиск преступников. Ситуацию не комментируют.

В селе Гореничи Киево-Святошинского района злоумышленник пытался ограбить частный дом, но его остановил хозяин. Мужчина стрелял в грабителя, защищая дом и семью.