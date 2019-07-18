Не поделили арбуза - мужчина получил ножевое ранение

Конфликт из-за арбузов закончился резней. Фото: Информатор.

В Днепре, 17 июля, произошел конфликт между торговцами арбузов и неадекватным прохожим. В результате драки, последнего подрезали ножом.

Инцидент произошел возле магазина "АТБ" на улице Коробова, 1 примерно в 20.00, передает Информатор.

По словам продавца арбузов, к его торговой палатке подошел молодой человек в неадекватном состоянии. Сказал, что хочет есть, но нет денег. Торговец дал парню половину арбуза. Тот захотел целого бесплатно. Когда же ему отказали, парень начал кричать, обзывать на всю улицу, бить товар и нападать на продавца.

Неравнодушен прохожий, увидев эту ситуацию, вступился за работника прилавка. Он влез в конфликт и ударил кулаком парня в лицо. Тот, пробежав на несколько метров от торговой точки, и снова вернулся. Прохожий достал нож, ударил им в сторону неадекватного парня и скрылся с места происшествия. Раненого зачинщика схватки госпитализировали. Полиция разыскивает мужчину, который подрезал парня.

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