Не нашли владельца: коммунальщики не заасфальтировали кусок дороги через авто

Владелец авто поехал в отпуск. Фото: скрин с видео.

В Харькове смешной ремонт провели коммунальщики. Без асфальта оставили 5 квадратных метров дороги через припаркованную легковушку.

Владельца авто ждали несколько часов, а когда лопнуло терпение - положили асфальт вокруг машины, говорится в сюжете ТСН.

Пользователи соцсетей обсуждают ситуацию.

"Забрать машину на штрафплощадку, а владельца обязать заплатить", "А в чем проблема была - оттянуть ее на несколько метров?" - пишут под видео.

"Все заинтересованы были, тем более водители, чтобы нормально проложили дорогу", - удивляются работники КП "Благоустройство".

Жители района говорят, что объявление коммунальщики развесили за несколько дней до ремонта, водители все машины со двора убрали, осталась одна. На подъезде и на самой машине так же оставляли просьбы и предупреждения - не подействовало.

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Соседи вспоминают, что владелец золотого Volkswagen еще неделю назад уехал на отдых.

Юристы считают, что коммунальщики должны были вызвать патрульных или получить решение суда о принудительной эвакуации машины.

"Если водитель был осведомлен, что там будет ремонт, и все равно оставил свой автомобиль - есть шансы даже побороться в суде", - говорит юрист Дмитрий Остапенко.

О скандале полицейские узнали из соцсетей. Было ли авто припарковано с нарушением - не комментируют.

"Каждый двор - это очень индивидуально", - отмечает руководитель отдела по связям с общественностью патрульной полиции Марина Кульбачная.

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