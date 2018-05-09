"Не дадим исказить правду жизни" - в Полтаве прошел "Бессмертный полк"

Фото: О.Журавлев zmist.pl.ua

В Полтаве отметили 9 мая торжественным шествием и возложением цветов.

Об этом сообщил корреспондент Gazeta.ua.

"Праздник Победы в Великой Отечественной войне должна объединять поколения. 5 лет назад мы стояли в очереди, чтобы получить георгиевскую ленту. Что изменилось сегодня? Просто кто-то пытается неверно расставить акценты, изменяя смысл жизни. И что самое страшное - исказить чистую правду нашей с вами жизни. Для меня лично - эта площадь праздника. Когда я был маленьким, то в 9 Мая меня приводили сюда мои родители. На этой площади мне вручили октябрятский значок, позже - мои старшие товарищи комсомольцы повязали мне пионерский галстук, а потом - выдали комсомольский билет. На этой площади и моя мама получила партийный билет. Так - это история. Но кто дал право порочить ее? У нас никогда не будет новой истории, если мы не будем помнить старое," - сказал Александр Мамай, городской глава Полтавы.

Добавил, что политики хотят заменить дату праздника, но это смогут изменить историю и память людей.

"Политики в личных интересах выдают себя за настоящих патриотов, но настоящие патриоты сегодня на Востоке защищают нас с вами. Поэтому только они имеют право творить современную новую историю, как наши дети и прадеды творили эту историю 73 года назад", - добавил мэр Полтавы.

Полтавчане пришли с портретами своих отцов, дедов и прадедов, которые защищали страну от нацизма.

В нескольких митингующих полиция и националисты забрали советские символы - красное знамя и буденовку.

Завершились торжества возложением цветов к Мемориалу Солдатской славы.

"Теперь дело за МВД и СБУ по факту нарушения "Закона об образовании", в котором говорится, что дети не должны принудительно привозить на мероприятия не связанные с обучением. В полтавских школах требовали от детей быть на митинге и принести фото родственника, который принимал участие во Второй мировой войне", - сказал Юлиан Матвийчук, депутат Полтавского городского совета.

Также на Аллее Героев центрального кладбища полтавчане почтили погибших в украинско-российской войне.

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Служба безопасности Украины задержала двух подозреваемых в вербовке на заказ российских спецслужб участников акций "Бессмертный полк". Акция должна была состояться 9 мая, сообщают на сайте ведомства.