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воскресенье, 26 июля 2020 15:31

Назвали регионы, в которых не ослабят карантин

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Назвали регионы, в которых не ослабят карантин
Чтобы смягчить карантин, области должны соответствовать четырем целевым показателям. фото REUTERS

В Минестерства здравоохранения назвали регионы, где не ослабят карантин.

Это Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. МОЗ там не готовы ослабить карантин. Там превышен процент выявления новых случаев Covid -19 и динамика заболевания - сообщают в пресс службе Минздрава.

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В Закарпатской области превышает норму показатель заполняемости коек для пациентов с коронавирусом. Чтобы смягчить карантин, области должны соответствовать четырем целевым показателям. Заполненность кроватей не должна превышать 50%, процент выявления новых случаев инфекции - 11%, динамика прироста - не более 10%. Кроме того, за сутки в регионе должны провести не менее 24 тестирование на 100 тыс. населения.

По состоянию на утро воскресенья в Украине официально зафиксировано 64849 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19. Новых случаев за последние сутки - 920. Общее количество инфицированных Covid-19 составляет уже почти 65 тыс.

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