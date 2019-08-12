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понедельник, 12 августа 2019 16:24

Нашли уникальный скифский курган с золотыми украшениями - фото
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На урочище Скоробор в Бельском городище на Полтавщине нашли неповрежденный курганный могильник VI в. до н.э. с золотыми украшениями
Фото: Ольга Стенько
На урочище Скоробор в Бельском городище на Полтавщине нашли неповрежденный курганный могильник VI в. до н.э. с золотыми украшениями
На урочище Скоробор в Бельском городище на Полтавщине нашли неповрежденный курганный могильник VI в. до н.э. с золотыми украшениями
На урочище Скоробор в Бельском городище на Полтавщине нашли неповрежденный курганный могильник VI в. до н.э. с золотыми украшениями
На урочище Скоробор в Бельском городище на Полтавщине нашли неповрежденный курганный могильник VI в. до н.э. с золотыми украшениями

11 августа в урочище Скоробор на территории Бельского городища археологи совершили уникальную находку. В неповрежденном курганном захоронении молодой женщины середины VI в. до н. э. нашли целые золотые украшения.

Корреспондент Gazeta.ua побывал на месте раскопок.

Раскопали курганы на урочище Скоробор - масштабном курганном могильнике. Сейчас там находятся поля, которые обрабатывает сельскохозяйственное предприятие. Исследование смогли начать лишь после того, как с поля собрали пшеницу.

Автор: Ольга Стенько
  На урочище Скоробор в Бельском городище на Полтавщине нашли неповрежденный курганный могильник VI в. до н.э. с золотыми украшениями
На урочище Скоробор в Бельском городище на Полтавщине нашли неповрежденный курганный могильник VI в. до н.э. с золотыми украшениями

"К сожалению, это урочище с XIX века распахивается. Курганные насыпи нивелированы - их практически не видно. Археологи находят их в ходе обследований или проводят геофизическую съемку. Можно увидеть лишь небольшие возвышения на поле в местах курганов. Выбирали место сами. Первыми пытаются исследовать малые курганы, которые исчезают ", - рассказал директор историко-культурного заповедника Бельск Игорь Корост.

Большинство курганов, с которыми работают археологи, была ограблена. Или еще в скифскую эпоху, или в XVII-XVIII веках, когда на этих землях было распространено селитроварение. Могильник Скоробор сильно пострадал во время Второй мировой войны. Отсюда археологические находки времен скифов немцы вывозили вместе с землей. Раскапывали тогда руками военнопленных.

Но одному из двух курганов, которые раскопала археологическая экспедиция под руководством директора Музея археологии ХНУ им. Василия Каразина Ирины Шрамко, повезло остаться невредимым.

"Уникальность находки в том, что захоронение целое. Это четвертый неразоренный курган за более чем сто лет исследований на территории Бельского городища. Первый в 1906 году нашла экспедиция Василия Городцова, второй - в 1980-х годах экспедиция Бориса Шрамко. Еще один неповрежденный курган исследовала в 2002 году археологическая группа Александра Супруненко ", - пояснил директор заповедника.

Важность находки в том, что она дает полное представление об устройстве скифских захоронений. Сначала исследователи предположили, что курган также был ограблен - в его центре нашли пятно черной земли. Позже поняли, что это протекание почвы, которое образовалось после проседания дубового перекрытия захоронения.

"Мы нашли скелет. Он принадлежит молодой женщине, которая имела невысокий рост. Сохранился череп. Кости проломлены обвалившимся перекрытием и грунтом. Кроме черепа нашли остатки тазовых костей. Другие кости, вероятно, истлели - захоронение неглубокое. На этой глубине органика и железо быстро разрушаются. Поэтому мы обрабатываем все специальным раствором", - рассказала Ирина Шрамко.

Автор: Ольга Стенько
  Руководитель археологической экспедиции в урочище Скоробор к.и.н. Ирина Шрамко
Руководитель археологической экспедиции в урочище Скоробор к.и.н. Ирина Шрамко

В захоронении нашли золотое украшение для головы, формой напоминающее ожерелье. Его элементы и структура хорошо сохранились. Отдельные золотые элементы имеют орнамент в виде спирали, характерный для находок скифского периода.

Из украшений нашли еще бронзовый браслет небольшого диаметра, который может свидетельствовать о тонких руках его обладательницы, а также бусины. Изготовленные из хрусталя, янтаря и сердолика украшения лежали кучкой - возможно, это был еще один браслет. Рядом с телом в могилу положили зеркало - его металлическую ручку очень повредила коррозия, но видна форма.

Среди ритуальных предметов обнаружили глиняную миску с кувшином посередине, группу кувшинов - они неплохо сохранились. Большой глиняный кувшин с другой стороны от тела раздавлен после обрушения настила. Каменное блюдо расколото. Ирина Шрамко рассказала, что это традиционно - вероятно, разбивание такой посуды имеет ритуальный смысл.

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Несколько удивили исследователей находки мужской атрибутики: в углу кургана справа от ног женского тела обнаружили оружие. В частности, акинак (короткий скифский меч - Gazeta.ua), колчан со стрелами и збрую для лошади с накладками из резной кости. При этом следов других скелетов в захоронении нет.

"Эти предметы пройдут реставрацию и будут выставлены на обозрение. Сначала в Музее археологии Харьковского университета имени Каразина, потом передадим в Полтаву. Когда в Бельске обустроят свой музей, все находки с городища передадим туда", - добавила археолог.

Некоторые находки извлекут из захоронения вместе с пластом земли. Проведут изучение предметов в лабораториях Харьковского национального университета имени Василия Каразина.

На территории историко-культурного заповедника "Бельск" в Котелевском районе Полтавщины 24 июля 2017 года археологи нашли уникальные вещи скифских времен. Это золотые бляшки, серебряные монеты, бронзовое зеркало и кожаный пояс. Также нашли уникальные артефакты, указывающие на развитую торговлю и промышленность скифов.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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