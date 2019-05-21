Начали отбирать машины за коммунальные долги

hbon Винница: за коммунальные долги начали отбирать машины

В винничан, которые имеют долги за отопление и горячую воду, отбирают движимое имущество.

Судебные исполнители должны забрать машины в 14 должников.

Их планируют продать через аукцион. Вырученные деньги пойдут на погашение долгов за тепло.

"Чтобы не доводить дело до суда лучше долг оплатить, какой бы он ни был. Очень маленький или большой. После судебного решения, дела передаются в государственную исполнительную службу, которая имеет полное право взыскивать долг в принудительном порядке. Может ограничивать выезд должника за границу. Такое уж у нас случалось. Мужчина должен уплатить, чтобы уехать из Украины. Могут налагать арест на имущество. В частности, даже на автомобили и недвижимость", - говорит пресс-секретарь "Винницагортеплоэнерго" Снежана Шпикина.

В первую очередь принимают во внимание тех должников, которые не оплатили 3 тыс. грн. или не платили 2 месяца подряд.

Сейчас в исполнительной службе лежат решения на взыскание с потребителей 16 млн гривен.

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В Виннице проблема расчетов за отопление и горячую воду достигла критической точки. Горожане задолжали "Винницагортеплоэнерго" более 121 млн. грн. Тепловики начали радикально бороться с потребителями, которые не платят за потребленное тепло и горячую воду. Против них применяют штрафы, накладывают пеню. Они уже не могут получить субсидию. Также неплательщикам не удастся выехать за границу. На их имущество накладывают арест. В конце концов их вносят в единый реестр должников.