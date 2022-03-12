На Запорожскую АЭС приехали из Росатома. Назвали имена оккупантов

Запорожскую АЭС захватили оккупанты Фото: ЗАЭС

Вчера на Запорожскую АЭС прибыло 11 гражданских лиц из Росатома. Часть оккупантов удалось идентифицировать.

Среди них главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко и заместитель главного инженера по ремонтам Ростовской АЭС Иван Малахов, сообщают в Энергоатоме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу

Россияне говорят, что приехали для оценки ядерной и радиационной безопасности после обстрелов и захвата станции, а также помочь с ремонтом. Другой причиной их появления называют отказ проукраинского руководства и персонала ЗАЭС сотрудничать с захватчиками.

Накануне российские оккупанты на Запорожской АЭС собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности Росатома, поэтому должна работать по их приказам. Своих фамилий не называли. Говорили только, что они являются представителями военно-гражданской администрации.