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вторник, 08 декабря 2020 12:09

На Запорожье свирепствует шторм. 2-метровые волны затопили пляжи и дома

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На Запорожье свирепствует шторм. 2-метровые волны затопили пляжи и дома
Морская вода залила множество баз отдыха на Федотовой косе. Фото: pixabay.com

В курортной Кирилловке Запорожской области шторм не утихал с начала декабря. Порывы ветра до 30 м/с подняли в Азовском море волны до 2 м высотой.

Затопило не только пляжи, но и дома первой линии, сообщают "Местные вести".

Морская вода залила множество баз отдыха на Федотовой косе, а также дорогу на остров Бирючий. Местные жители не могут нормально передвигаться по улицам.

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Около 250 домов разрушил ураган со смерчем в Кропивницком 17 октября. Больше всего пострадали жители микрорайонов Балашовка и Лелековка. Остались без электричества и газа. Три человека травмированы.

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