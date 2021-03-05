На Закарпатье зацвели шафраны - атмосферные фото

В дендропарке "Березинка" на Закарпатье началось массовое цветение шафранов. На 35 га парка растет 50 тыс. таких первоцветов.
Он расположен под Мукачево, пишет "Укринформ".
По словам местного гида Максима Адаменко, сейчас цветет 40-50% шафранов. В парке уже людно. Посетители любуются цветами и делают селфи на фоне фиолетовых лужаек. В эти выходные здесь ожидают еще больше посетителей.
Адаменко советует приходить фотографироваться в полдень в солнечные дни. Фото тогда получаются самые лучшие.
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Шафран занесены в Красную книгу. За уничтожение этих цветов, как и всех первоцветов, предусмотрен штраф - до 62 грн за 1 цветок шафрана.
Вход на территорию дендропарка бесплатный.
На ул. Зодчих в Киеве расцвели подснежники. Но продажа любых первоцветов в столице запрещена. Эти цветы на грани исчезновения, поэтому внесены в Красную книгу.
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