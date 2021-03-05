На Закарпатье зацвели шафраны - атмосферные фото

В дендропарке "Березинка" на Закарпатье началось массовое цветение шафранов. На 35 га парка растет 50 тыс. таких первоцветов.

Он расположен под Мукачево, пишет "Укринформ".

Фото: Максим Адаменко

По словам местного гида Максима Адаменко, сейчас цветет 40-50% шафранов. В парке уже людно. Посетители любуются цветами и делают селфи на фоне фиолетовых лужаек. В эти выходные здесь ожидают еще больше посетителей.

Адаменко советует приходить фотографироваться в полдень в солнечные дни. Фото тогда получаются самые лучшие.

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Шафран занесены в Красную книгу. За уничтожение этих цветов, как и всех первоцветов, предусмотрен штраф - до 62 грн за 1 цветок шафрана.

Вход на территорию дендропарка бесплатный.

На ул. Зодчих в Киеве расцвели подснежники. Но продажа любых первоцветов в столице запрещена. Эти цветы на грани исчезновения, поэтому внесены в Красную книгу.