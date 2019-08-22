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четверг, 22 августа 2019 10:42

На Закарпатье мать уронила шестимесячного младенца в кастрюлю с бульоном

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На Закарпатье мать уронила шестимесячного младенца в кастрюлю с бульоном
Ребенка с ожогами лица и дыхательных путей госпитализировали. Фото: https://www.bbc.com

21 августа в Берегово Закарпатской области 6-месячный младенец упал в бульон.

Ребенка с ожогами лица и дыхательных путей госпитализировали в Береговскую ЦРБ. Как рассказали врачам родители девочки, мать его случайно уронила, когда готовила есть, сообщает "Закарпатье онлайн".

По данному факту полиция начала проверку.

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В марте в Одесской области умер 11-месячный малыш, который упал в ванну с кипятком.

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