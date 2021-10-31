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воскресенье, 31 октября 2021 20:36

На выборах в Харькове победил Игорь Терехов – экзит-пол

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На выборах в Харькове победил Игорь Терехов – экзит-пол
Экзит-пол по выборах в Харькове / "Социальный мониторинг"

Кандидат в меры Харькова от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" Игорь Терехов победил в первом туре выборов с 51,9%

Соответствующие данные экзит-пола обнародовал центр "Социальный мониторинг".

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Самовыдвиженец Михаил Добкин занял второе место с 27,6% голосов. На третьем месте – Александр Скорик от "Европейской солидарности".

Явка на внеочередных выборах мэра харьковского по состоянию на 16:00 составляет 22,7%.

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