На Волыни, в селе Маневичи, установили самый большой в Украине памятник пчеле.

Официальное открытие запланировано на 14 октября, сообщает Укринформ.

Скульптуру создали Виктор Семенюк и Виктор Счастливый.

Идею установки памятника насекомому помог реализовать председатель районной организации пчеловодов Волынской земли "Ройовий стан" Сергей Ващук. По его словам, пчеловоды со всего региона собрали средства, чтобы установить скульптуру.

В Украине уже есть три памятника пчеле - в Закарпатье, в Тернополе и Ивано-Франковской области.

Автор: Микола Горбач На Волыни установили самый большой памятник пчеле

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Автор: Микола Горбач На Волыни установили самый большой памятник пчеле

В Киеве появился первый памятник китайскому философу Конфуцию. Его открыли сегодня около 7 корпуса Киевского политехнического университета, сообщает Международное радио Китая. Памятник стал подарком Посольства КНР в Украине, открытие постамента посетил посол Китая Ду Вэй. Скульптура бронзовая.