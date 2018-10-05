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пятница, 05 октября 2018 16:40

На Волыни установили самый большой памятник пчеле

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На Волыни, в селе Маневичи, установили самый большой в Украине памятник пчеле.

Официальное открытие запланировано на 14 октября, сообщает Укринформ.

Скульптуру создали Виктор Семенюк и Виктор Счастливый.

Идею установки памятника насекомому помог реализовать председатель районной организации пчеловодов Волынской земли "Ройовий стан" Сергей Ващук. По его словам, пчеловоды со всего региона собрали средства, чтобы установить скульптуру.

В Украине уже есть три памятника пчеле - в Закарпатье, в Тернополе и Ивано-Франковской области.

Автор: Микола Горбач
  На Волыни установили самый большой памятник пчеле
На Волыни установили самый большой памятник пчеле

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Автор: Микола Горбач
  На Волыни установили самый большой памятник пчеле
На Волыни установили самый большой памятник пчеле

В Киеве появился первый памятник китайскому философу Конфуцию.

Его открыли сегодня около 7 корпуса Киевского политехнического университета, сообщает Международное радио Китая. Памятник стал подарком Посольства КНР в Украине, открытие постамента посетил посол Китая Ду Вэй. Скульптура бронзовая.

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Дата
05
октября

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