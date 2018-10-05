  На Волыни установили самый большой памятник пчеле

На Волыни, в селе Маневичи, установили самый большой в Украине памятник пчеле.
Официальное открытие запланировано на 14 октября, сообщает Укринформ.
Скульптуру создали Виктор Семенюк и Виктор Счастливый.
Идею установки памятника насекомому помог реализовать председатель районной организации пчеловодов Волынской земли "Ройовий стан" Сергей Ващук. По его словам, пчеловоды со всего региона собрали средства, чтобы установить скульптуру.
В Украине уже есть три памятника пчеле - в Закарпатье, в Тернополе и Ивано-Франковской области.
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В Киеве появился первый памятник китайскому философу Конфуцию.
Его открыли сегодня около 7 корпуса Киевского политехнического университета, сообщает Международное радио Китая. Памятник стал подарком Посольства КНР в Украине, открытие постамента посетил посол Китая Ду Вэй. Скульптура бронзовая.
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