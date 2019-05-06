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понедельник, 06 мая 2019 18:47

На украинском курорте уничтожат комаров

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На украинском курорте уничтожат комаров
От насекомых избавятся у моря и в центре города. Фото: Franco Patrizia / Pixabay

605 тысяч гривен запланировали потратить на борьбу с комарами в Бердянске на Запорожье. Об этом пишет УНН.

По этому поводу объявили тендер и провели аукцион в Бердянском городском совете. Победителем стало КП "Бердянская профдезинфекция". Деньги провели через единую систему Prozorro.

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Как отмечается, предприятие-победитель должно до конца этого года уничтожить комаров на территории лиманов и тростниковой зоны Средней и Дальней косы, Макорты, Колонии, Верховой, а также ливнестоков центральной части города.

Ранне в СМИ назвали растения, которыми легко отгонять комаров.

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