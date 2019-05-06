На украинском курорте уничтожат комаров

605 тысяч гривен запланировали потратить на борьбу с комарами в Бердянске на Запорожье. Об этом пишет УНН.
По этому поводу объявили тендер и провели аукцион в Бердянском городском совете. Победителем стало КП "Бердянская профдезинфекция". Деньги провели через единую систему Prozorro.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец умер после укуса комара
Как отмечается, предприятие-победитель должно до конца этого года уничтожить комаров на территории лиманов и тростниковой зоны Средней и Дальней косы, Макорты, Колонии, Верховой, а также ливнестоков центральной части города.
Ранне в СМИ назвали растения, которыми легко отгонять комаров.
Комментарии