На украинском курорте уничтожат комаров

От насекомых избавятся у моря и в центре города. Фото: Franco Patrizia / Pixabay

605 тысяч гривен запланировали потратить на борьбу с комарами в Бердянске на Запорожье. Об этом пишет УНН.

По этому поводу объявили тендер и провели аукцион в Бердянском городском совете. Победителем стало КП "Бердянская профдезинфекция". Деньги провели через единую систему Prozorro.

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Как отмечается, предприятие-победитель должно до конца этого года уничтожить комаров на территории лиманов и тростниковой зоны Средней и Дальней косы, Макорты, Колонии, Верховой, а также ливнестоков центральной части города.

Ранне в СМИ назвали растения, которыми легко отгонять комаров.