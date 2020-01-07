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вторник, 07 января 2020 13:45

На Ровенской атомной станции исключают энергоблок

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На Ровенской атомной станции исключают энергоблок
АЭС закрывают на ремонт. Фото: Униан

На Ровенской атомной электростанции отключают на ремонт 1 энергоблок.

Планируется провести планово-предупредительный ремонт, который продлится 45 дней, пишет НАЭК "Энергоатом".

Сейчас работает три энергоблока суммарной мощностью генераторов в 2430 МВт.

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Замечаний к работе персонала и основного оборудования действующих энергоблоков нет.

Ровенская атомная электростанция находится на северо-западе Ровенской области в городе Вараш. Она эксплуатирует 4 енегргоблокы мощностью в 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. КВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. КВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР 1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

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