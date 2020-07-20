На Ровенщине столкнулись три автомобиля: погиб мужчина, его жена и трое детей пострадали

В ДТП погиб мужчина: трое пострадали. Фото: Украинская правда

В Ровенской области возле поселка Клевань произошла тройная ДТП с участием двух автомобилей "ВАЗ" и Toyota.

В результате аварии погиб мужчина, его жена и двое детей госпитализированы, сообщает пресс-служба полиции.

Смертельное автопроисшествие произошло около 18:15 на автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно". Водитель автомобиля "ВАЗ" столкнулся с аналогичной машиной и выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с автомобилем Toyota Rav 4, которым управлял водитель из Житомирской области.

В результате ДТП погиб водитель "ВАЗа". С искореженного авто с помощью спецоборудования его вытаскивали спасатели. Его жена и двое малолетних детей получили травмы, их доставили в больницу.

Водитель Toyota с женой остались на месте происшествия: решался вопрос об их госпитализации.

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Напомним, возде Мукачево на трассе Киев-Чоп столкнулись легковушка Mazda и грузовик с песком, которая затем перевернулась и загорелась. В результате ДТП погиб главный тренер футбольного клуба "Мункач" Виктор Ряшко и двое его детей.