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воскресенье, 16 января 2022 04:37

На Ровенщине мужчину осудили за обнаженные фото на сайте знакомств

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На Ровенщине мужчину осудили за обнаженные фото на сайте знакомств
На суде подозреваемый признал вину. Фото: pixabay.com

В Ровенской области осудили мужчину, который публиковал интимные фото на сайте знакомств.

Его обвинили в распространении порнографии, сообщает "ТСН".

"Фото содержат вульгарно-натуралистическую, циничную, непристойную фиксацию, самоцельную, специальную демонстрацию гениталий, антиэтические сцены сексуальных извращений, которые не соответствуют моральным критериям, оскорбляют честь и достоинство человека, побуждая недостойные инстинкты", - говорится в приговоре Млиновского райсуда Ровенской области.

В 2020 году мужчина зарегистрировался на сайте знакомств, где регулярно показывал потенциальным возлюбленным половой орган. Он опубликовал 35 интимных фото, часть из которых сделал самостоятельно.

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На суде подозреваемый признал вину и раскаялся.

Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы, заменив реальный срок испытательным. Мужчине на год запретили заниматься деятельностью, связанной с распространением видеопродукции. Осужденный также должен уплатить 1307 грн за проведение экспертиз.

В Сумах 15-летняя школьница создала канал, где распространяла порнографический контент с несовершеннолетними. Ее разоблачили киберполицейские.

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