На роскошном спорткомплексе школьники впечатлили массовой утренней зарядкой

Фото: фото предоставлено Ольгой Гаврилюк

В селе Иванов Калиновского района Винницкой области школьники устраивают массовую утреннюю зарядку.

Участие в ней принимают дети 5-11 классов и учителя.

"Это уже стало традицией. Всего на зарядку приходит 350 учеников. Занятия проводим перед уроками в течение 15 минут", - говорит директор школы Ольга Гаврилюк.

Зарядку проводят на спорткомплексе, который считается лучшим среди объединенных общин. На него потратили более 3 млн. грн.

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В прошлом году ко Дню Независимости в селе Иванов Калиновского района Винницкой области открыли большой спортивный комплекс под открытым небом. Мастера построили большое футбольное поле с искусственным покрытием и мощным освещением. Рядом - теннисный корт, который можно использовать для баскетбола и волейбола. Во второй части спорткомплекса - всевозможные тренажеры и большая детская площадка в виде пиратского корабля для самых маленьких жителей села.