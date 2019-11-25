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понедельник, 25 ноября 2019 09:43

На Полтавщине водитель сгорел вместе с автомобилем

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На Полтавщине водитель сгорел вместе с автомобилем
Водитель сгорел вместе с автомобилем. Фото: патрульная полиция Кременчуга

24 ноября вблизи села Бутенки на Полтавщине произошло ДТП, где погиб водитель. Об этом сообщает патрульная полиция Кременчуга на Facebook странице.

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"ДТП произошло 24 ноября около 20 часов. Водитель автомобиля Toyota LiteAce не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Toyota LiteAce. водитель погиб и сгорел вместе с автомобилем ", - говорится в сообщении патрульной полиции.

Остальные участники ДТП доставлены в больницу. На перекрестке проспектов Степана Бандеры и Оболонского в Киеве перевернулся микроавтобус. В микроавтобус въехал автомобиль, сообщает "Киев Оперативный". Авария произошла недалеко от станции метро Почайна.

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