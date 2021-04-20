На Полтавщине строят уникальный подземный паркинг для карет скорой помощи

В Полтаве завершают строительство подземного гаража для карет скорой помощи областной службы "103". На крыше паркинга будет мини-парк для пациентов нового областного кардиоцентра, сообщает председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.
Ранее на месте строительства был расположенный старый гараж, который мог вмещать лишь до 30 автомобилей. Новый подземный паркинг будет вдвое большей: его площадь будет составлять 2400 квадратных метров, на которых смогут разместиться уже 50 "скорых".
"Это очень удобно, ведь территория у кардиоцентра, который мы недавно достроили и запустили, и областного центра экстренной медицинской помощи не будет загроможденная еще одним зданием. Зато полтавчане, пациенты кардиоцентра будут видеть облагороженную территорию. Это будет зона отдыха со скамейками, декоративными кустами и деревьями", – отмечает глава облгосадминистрации Синегубов.
Он добавляет, что и само здание имеет уникальную конструкцию. Во время строительства были применены бентонитовые маты – при попадании влаги на них они разбухают и задерживают воду, не пропуская ее в здание. Такой вид гидроизоляции заменяет один метр глиняного замка. Строители использовали и специальный бетон водонепроницаемостью W6, который тоже не пропускает влагу. Толщина стен достигает полметра, а чтобы сделать котлован под новый паркинг выкопали 14 тысяч кубометров земли.
Проект строится в рамках программы "Большая стройка" и финансируется за счет ГФРР и областного бюджета. Объект планируют сдать в ближайшее время. На его завершение, говорит председатель ОГА, недавно из областного бюджета выделили 7 млн грн.
Синегубов добавляет, что в подземном паркинге будут расположены новые кареты скорой помощи, которые в прошлом году закупили для области. Всего Полтавщина получила 165 автомобилей, значительная часть которых уже работает в районах.
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