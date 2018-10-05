На Полтавщине строят первую в Украине бетонную дорогу

В Украине кладут первую бетонную дорогу

По маршруту Киев-Решетиловка на Полтавщине кладут 80 км бетонной дороги.

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Специалисты ее называют тяжелый бетон, толщина новой дороги будет около 1 метра 40 см, пишет poltava.sq.com.ua

Срок службы цементобетонного покрытия - 18 лет, стоимость - 18-20 млн грн за 1 км, срок службы асфальтобетонного покрытия - 12 лет и стоит 15-17 млн, пояснил начальник лаборатории подрядной организации Денис Легейда.

В прошлом году Украина заняла сто тридцать седьмой место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия. Наибольшее распространение бетонные дороги получили в США: более 60% их дорог является бетонными.