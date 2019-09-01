На перекрестке столкнулись "Москвич" и "Ford": трое погибших

В Кривом Роге произошло смертельное ДТП. Фото: Первый Криворожский

В Кривом Рогу, на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке столкнулись два автомобиля марки "Москвич" и "Форд". В результате ДТП погибли три человека.

"1 сентября в 14:48 ... поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в городе Кривой Рог, на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке. По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что на перекрестке проезжей части столкнулись два автомобиля марки "Москвич" и "Форд", - сообщили в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

По информации спасателей, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, а именно, водитель авто "Москвич" 1976 года и водитель и пассажир автомобиля "Форд" 1985, 1958 годов рождения соответственно.

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Ранее, в Тернопольской области 2 автомобиля столкнулись лоб в лоб. 3 человека погибли, еще 4 в реанимации.