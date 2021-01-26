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вторник, 26 января 2021 13:59

На Львовщине ограничили движение габаритного транспорта

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На Львовщине ограничили движение габаритного транспорта
Привлекли 5 единиц тяжелой техники. Фото: pixabay.com

Транзитное движение крупногабаритного транспорта во Львовской области временно приостановили вследствие осложнения погодных условий и для обеспечения работы снегоочистительной техники.

Наблюдается замедленное движение малогабаритного транспорта и автобусов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В связи со снежными переметами, вызванными порывистым ветром на трассе Р-15 Ковель-Жовква между с. Тудорковичи и с. Хоробрив Сокальского района Львовской области, наблюдается незначительное затруднение движения", - говорится в сообщении.

Привлекли 5 единиц тяжелой техники.

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В Украине объявили штормовое предупреждение. В западных областях на Волыни и Ровенщине 26 января будет снег. В северных и центральных областях местами метели. На остальной территории страны будут идти дожди. Местами будет налипание мокрого снега. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

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