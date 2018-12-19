На Киевском мосту установили оригинальные фигуры животных

В Виннице на Киевском мосту появились бронзовые фигуры животных. Фото: facebook.com

Вчера вечером, 18 декабря, на заборе Киевского моста работники смонтировали металлические скульптурные композиции. Всего их четыре - по две с обеих сторон моста.

"Сюрприз для винничaн к праздникам! Вот тaкaя милaя компaния поселилась нa Киевском мосту", - нaписaл в"Фейсбук "городской головa Сергей Моргунов.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на установлении бронзовые фигурки животных.

Также, на Киевском мосту установили голубую подсветку.

На Киевском мосту установили голубую подсветку. Фото: facebook.com

Стоимость подсветки составляет 1 879 462 гривен.

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На Киевский мост в Виннице в этом году добавили еще 26 миллионов. Эти средства должны быть использованы для выполнения дополнительных строительных работ, не указанных в первоначальном проекте. На работы, "которые стали в силу непредвиденных обстоятельств необходимыми для выполнения проекта" выделяют 26729942 гривен. Начальная стоимость реконструкции моста, который был построен в 60-х годах прошлого века, должна была составить 67 миллионов. Для машин городов открыли на День Независимости, 24 августа.