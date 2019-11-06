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среда, 06 ноября 2019 16:39

На Херсонщине погибла рыба - кто виноват и какие последствия

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На Херсонщине погибла рыба - кто виноват и какие последствия
На Херсонщине погибла рыба.Фото: Укринформ

На днях на Херсонщине в одном из водоемов массово погибла рыба.

Количество погибших особей достигло 2 миллионов, сообщили Укринформ со ссылкой на директора департамента экологии и природных ресурсов Херсонской ОГА Юрия Попутько.

Экологическая катастрофа произошла на территории карьера Херсонского морского торгового порта, где добывают песок.

Причиной гибели рыбы назвали нарушения со стороны добытчиков песка. Во время работ в карьере был взорван пласт песка на глубине. Это привело к тому, что вышел сероводород, который привел к гибели рыбы. В случае подтверждения нарушения правил охраны вод, виновным лицам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

"Теперь этот водоем будет восстанавливаться более 10 лет. 2 миллиона особей погибшей рыбы - это только видимое, то, что на поверхности. А сколько на глубине, сколько снесло течением? Это экологическая катастрофа, масштабы которой до конца не понимают. У нас и так рыбные стаи находятся в ужасном состоянии. Ученые утверждают, что если с этим ничего не делать, то к 2050 году у нас вообще исчезнет рыба. Такой мор рыбы - не единичный случай. Только в этом году погибло вся или почти вся живность в 1840 водоемах. в прошлом году пострадали 2572 водоема. И почти все из вмешательства человека ", - рассказал председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

На месте происшествия специалисты департамента экологической инспекции Черного моря собрали пробы воды, воздуха и почвы. Передали на исследование в Одессу. Кроме этого выезжала следственно-оперативная группа Голопристанского отделения полиции.

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Середина осени - лучшее время для зарыбления прудов и озер. Прохладные дни подходят для переселения в водоемы глубиной 2 м. В мелких рыба зимой может задохнуться подо льдом. Должны быть проточная вода, ручьи и источники.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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