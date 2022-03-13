На Харьковщине оккупанты обстреляли людей у остановки - есть погибшие

Трех раненных отправили в больницу. Фото: pixabay

Сегодня, 13 марта, у троллейбусной остановки на улице Шарикова в Индустриальном районе Харькова произошел обстрел.

Один человек погиб, трое получили ранения, сообщает директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта "Суспільному".

По его словам, один человек погиб, троих раненых доставили в больницу. Все гражданские.

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Жители Харькова также сообщат о попадании российских снарядов в частные дома в районе Большой Даниловки утром 13 марта.

Спасатели получили сообщение о пожарах, но выехать в этот район и оценить последствия обстрела спасатели пока не могут из-за обстрелов.

За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 50 артиллерийских, минометных и обстрелов по жилым районам Харькова, Чугуева, Изюма, Рогани.