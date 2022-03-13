На Харьковщине оккупанты обстреляли людей у остановки - есть погибшие

Сегодня, 13 марта, у троллейбусной остановки на улице Шарикова в Индустриальном районе Харькова произошел обстрел.
Один человек погиб, трое получили ранения, сообщает директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта "Суспільному".
По его словам, один человек погиб, троих раненых доставили в больницу. Все гражданские.
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Жители Харькова также сообщат о попадании российских снарядов в частные дома в районе Большой Даниловки утром 13 марта.
Спасатели получили сообщение о пожарах, но выехать в этот район и оценить последствия обстрела спасатели пока не могут из-за обстрелов.
За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 50 артиллерийских, минометных и обстрелов по жилым районам Харькова, Чугуева, Изюма, Рогани.
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