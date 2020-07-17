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пятница, 17 июля 2020 17:14

На Днепропетровщине представитель "Нашего края" заместил секретаря горсовета от "Слуги народа"

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На Днепропетровщине представитель &quot;Нашего края&quot; заместил секретаря горсовета от &quot;Слуги народа&quot;
Виталий Маласай сменил представителя "Слуги народа"

Подгородненский городской совет Днепропетровской области вместо представителя "Слуги народа" избрал новым секретарем Виталия Маласая от "Нашего края". Об этом сообщает сайт "Вести Приднепровья".

Новоизбранный секретарь Подгородненского горсовета Виталий Маласай отметил, что громада города заслуживает квалифицированное руководство и настоящих профессионалов во власти.

"Некоторые люди пренебрегают доверием земляков, а потому очень быстро теряют поддержку. Мы в свою очередь не боимся ответственности и нас не пугают никакие трудности. Мы и в дальнейшем будем сосредоточивать усилия, опыт и знания на решении острых проблем нашего общества, которые, к сожалению, годами откладывались в долгий ящик", — отметил Маласай.

Как сообщалось ранее, "Наш край" в Подгороднем получил второе место на выборах в декабре 2019 года с минимальным отрывом от БЮТ в 0,38% голосов.

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