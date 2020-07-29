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среда, 29 июля 2020 05:00

На Днепропетровщине обостряется ситуация с Covid-19

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На Днепропетровщине обостряется ситуация с Covid-19
На Днепропетровщине растет количество осложнений от коронавируса. Фото: Reuters

На Днепропетровщине в больницах находится 94 человека, которые имеют лабораторно подтвержденный диагноз Covid-19.

Из них 81 пациент имеет пневмонию, сообщила пресс служба Днепропетровского областного совета.

Больше всего больных с диагнозом Covid-19 находится в больнице №21 - 30 человек, два пациента - в реанимации. В городской больнице №16 лечат 17 пациентов, шестеро из них в тяжелом состоянии, один - на аппарате ИВЛ.

25 человек получают помощь в стационаре инфекционной больницы Кривого Рога. Среди них в очень тяжелом состоянии 36-летняя женщина, которая имеет хроническое заболевание почек. Сейчас решается вопрос о ее госпитализации в областную клиническую больницу имени Мечникова.

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В самой больнице Мечникова сейчас находятся 8 больных Covid-19, среди которых трое - в тяжелом состоянии.

"Я еще раз призываю жителей области - не игнорируйте карантинные нормы! Угроза эпидемии не преодолена. Чтобы защитить ваше здоровье, все службы области действуют по отработанным алгоритмом, который мы разработали весной. Но эта работа не может быть максимально плодотворными, если сами жители пренебрегают правилами безопасности ", - подчеркнул глава Департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

Всего в Днепропетровской области лабораторно подтвердили 1334 случаи коронавируса. Из них 1073 человека уже выздоровели, 27 - умерли.

В Украине сейчас зафиксировано более 66,5 тыс. случаев Covid-19.

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