На Днепре появится бесплатный транспорт

В Запорожье катер будет бесплатно развозить дачников. Фото: zp.gov.ua

В Запорожье с 28 августа запустят бесплатный речной транспорт.

"Начнут работать речные перевозки с правого берега к Речному порту и в обратном направлении. Это одна из мер, направленная на решение проблемы транспортных заторов на плотине Днепрогэса. Речной транспорт будет работать в период выполнения там ремонта дороги", - говорится в сообщении городского совета Запорожья.

Утром катер будет отправляться с правого берега к Речному порту. Будет развозить дачников. В конце дня будет курсировать в обратном направлении. Управление по вопросам транспортного обеспечения городского совета согласовывает график перевозок с "Администрацией речных портов" и проинформирует запорожцев дополнительно.

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На правом берегу причальный понтон планируется установить со стороны Правобережного пляжа. На противоположном берегу катер будет причаливать в Речном порту.

Сначала планируют использовать один катер. В случае необходимости будут привлекать другой. Ведутся переговоры с частными речными перевозчиками.

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