Враг хотел установить понтонную переправу, но не удалось. Фото: Оперативное командование "Север"

Подразделениям оперативного командования "Север" удалось уволить еще два населенных пункта в Черниговской области.

Украинские военные изъяли более 10 единиц вражеской техники, сообщает Оперативное командование "Север".

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"Оборонцам удалось уволить еще два населенных пункта и не дать при этом возможности врагу установить понтонную переправу и умерить намерения врага по продвижению в сторону Киева", — говорится в сообщении.

Из-за значительных потерь командование ВС РФ отправляет на фронт в Украину так называемых "военнослужащих срочной службы" с территории ОРДЛО и военных наемников из Абхазии, Южной Осетии, а также заключенных из исправительных учреждений России.