Подразделениям оперативного командования "Север" удалось уволить еще два населенных пункта в Черниговской области.
Украинские военные изъяли более 10 единиц вражеской техники, сообщает Оперативное командование "Север".
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"Оборонцам удалось уволить еще два населенных пункта и не дать при этом возможности врагу установить понтонную переправу и умерить намерения врага по продвижению в сторону Киева", — говорится в сообщении.
Из-за значительных потерь командование ВС РФ отправляет на фронт в Украину так называемых "военнослужащих срочной службы" с территории ОРДЛО и военных наемников из Абхазии, Южной Осетии, а также заключенных из исправительных учреждений России.
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