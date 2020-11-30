На Буковине обнаружили 220 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 752 образцов. Фото: Pixabay

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 220 новых случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 97 человек.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 33 732 случаев болезни. За последние сутки 97 человек выздоровели, 15 234 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 643 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 752 образцов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

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12978 больных Covid-19 зафиксировали в Украине на утро воскресенья, 29 ноября. Среди них - 599 детей и 408 медработников. Умерли 120 больных, выздоровели 4243.