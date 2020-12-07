На Буковине обнаружили 220 новых случаев Covid-19

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 226 новых случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 502 человека.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 35 378 случаев болезни. За последние сутки 502 человека выздоровели, 17664 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 676 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 752 образцов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

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В Совете национальной безопасности и обороны прогнозируют, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в Украине не раньше середины 2021 года.