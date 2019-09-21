На 26 Book Forum говорили о том, как совместить бизнес и материнство

Фото: Ольга Васькив

В Львовской копальне кофе во время 26 Book Forum бизнес-леди Маргарита Сичкар и основательница сети центров раннего развития Оксана Тымкив говорили о собственном деле, которое может начать женщина и как совместить бизнес и материнство? А также презентовали книгу Оксаны Тымкив "Бизнес-мама".

Оксана Тымкив - мама двоих детей. По образованию - учитель английского языка, заинтересовалась темой детского развития, когда была беременной. Открыла клуб раннего развития "Мудрик", сеть которого есть во многих городах. Книгу написала, потому что хотела поделиться опытом с женщинами.

"Я работаю и вижу, что женщин, имеющих собственный бизнес - единицы. Мне хочется их вдохновить, рассказать о собственном опыте. Для себя в декрете я вывела формулу" 25%". Это означает, что из 100% я трачу по 25% на: детей, бизнес, себя и отношения. И стараюсь не быть перфекционисткой, ведь если что-то не удается идеально - это огорчает", - говорит Оксана Тымкив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы - за мистические тексты" - на Book Forum представили новое издательство

Маргарита Сичкар - бизнес-леди, ресторатор, автор книг, мотивационный спикер. На Форум издателей привезла пятую книгу.

"Я из поколения другого - старшего, у нас книги были в дефиците. Сейчас их так много, что надо выбирать, что почитать качественное. Люди слушают лидеров мнений. У меня целый список таких книг и фильмов. Читаю 5-6 книг в месяц, веду блокнот, записываю важное. 7 лет назад я поняла, что счастье возникает тогда, когда делаешь то, что всегда хотелось, особенно реализуешь детские мечты. Чтобы быть счастливым, надо расставить приоритеты, медленнее суетиться", - говорит Маргарита Сичкар.

Новое украинское издательство "Дом Химер" в этом году впервые представило свою работу на 26 Book Forum. За год видавнитво выдало 17 книг, авторами которых являются молодые украинские литераторы.