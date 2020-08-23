Мужчине грозит тюрьма за то, что сбросил щенка с моста на железнодорожные пути

Подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 3-х лет. Фото: Нацполиция

В Бердянске будут судить мужчину за то, что он намеренно выбросил собаку с моста на железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Завершено досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным. Материалы производства направлены в суд ", - говорится в сообщении.

Так, 11 августа в районе Военного городка в Бердянске пожилой мужчина сбросил собаку с моста на железнодорожные пути. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

"Уголовное правонарушение умышленно совершил местный житель 1952 года рождения. Мужчине было объявлено о подозрении в совершении преступления. 21 августа материалы завершенного предварительного расследования направлены в Бердянский горрайонный суд. Согласно санкции инкриминируемой статьи, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 3-х лет" , – отметили правоохранители.

В полиции установили, что пострадавшая собака сейчас находится на реабилитации у зоозащитников общественной организации "Бердянская служба защиты животных".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВРУ зарегистрировали законопроект о содержании животных в гостиницах

Ранее вице-президент ВСОО "Ассоциация зоозащитных организаций Украины" Марина Суркова сообщила, что на рассмотрение депутатов представят законопроект об обязательной регистрации и идентификации животных.