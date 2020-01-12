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Мужчина вез в мешке на мопеде 40 кг янтаря

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В Ровенской области мужчина на мопеде незаконно перевозил более 40 кг янтаря.

Правоохранители задержали его 11 января, около 19:30 в селе Волчицы Заречненского района, сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Мопед ехал без номерных знаков.

"Водителем двухколесного транспортного средства Viper оказался 21-летний житель деревни Бир. На багажнике мужчина перевозил мешок, при осмотре которого полицейские обнаружили камни янтаря-сырца. Следственно-оперативная группа установила, что вес "солнечного" камня составляет 41 килограмм", - говорится в сообщении.

Автор: Нацполиция в Ровенской области
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Мужчина вез в мешке 40 кг драгоценных камней

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Автор: Нацполиция в Ровенской области
  Мужчина вез в мешке 40 кг драгоценных камней
Мужчина вез в мешке 40 кг драгоценных камней

Янтарь правоохранители изъяли и видпрвилы на экспертизу. Возбудили уголовное дело. Мопед поместили на территорию Заричненского отделение полиции.

"По факту перевозки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины. Кодекс дополнен указанной статьей согласно Закону от 19 декабря 2019-го", - отмечается в сообщении.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".

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