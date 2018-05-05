Мужчина собрал мобильный госпиталь для военных, которому нет аналогов

Автор: vintera

Изобретатель из села Снитков Мурованокуриловецкого района Винницкой области Олег Качуровский создал уникальный мобильный госпиталь. Ему нет аналогов.

Над созданием госпиталя человек работает с 2014 года. Уже изготовил около 9000 деталей, пишет "Винтера".

"Здесь микроклимат, кондиционер, электрическое автономное отопление. Он может через 2 часа сменить место своей дислокации", - говорит Олег.

Для работы такого госпиталя нужна команда из максимум 16 человек. Он будет состоять из трех модулей: дооперационного, операционного и реабилитационного.

"Внутри предусмотрены два операционные столы. По размерам мобильный госпиталь будет примерно соответствовать однокомнатной квартире: в развернутом виде его ширина составляет 6х7,5 метров, высота 2,5 метра, а общая площадь - 36 м2. Время развертывания модуля - около полутора часов. Мы последовали примеру прототипов различных стран и начали разрабатывать свою конструкцию. Сначала сваривали крышу, потом пол, а потом уже приступили к стенам", - описывает рабочий процесс Олег Качуровский.

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Стоимость одного такого модуля составляет почти 250 000 гривен. А дополнительно еще нужен автомобиль, который будет этот госпиталь перевозить. Пока разработчики считают лучшим вариантом КрАЗ, который стоит 50 000 долларов.

Группа инженеров-Биомедика создала мгновенный клей MeTro, который после облучения ультрафиолетом затягивает рану за считанные секунды. MeTro наносят непосредственно на разрез или в полость, требует заживления, из специального шприца. После чего подвергают воздействию ультрафиолетового излучения. Нетоксичен клей "связывается" за 60 секунд и фиксирует края раны без швов и скоб, которые обычно приходилось потом снимать.