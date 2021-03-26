Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника

 
Ексклюзивы
1/5
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 45
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 315
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2097
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 126
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 207
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 243
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 279
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 909
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 675
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 423
Фото
Все фото
3
6
7
15
19
Интернет-агитатор в соцсетях призывал возродить СССР
Интернет-агитатор в соцсетях призывал возродить СССР
Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодовых деревьев в Украине
Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодовых деревьев в Украине
Открыли музей уникальной семьи предпринимателей
Открыли музей уникальной семьи предпринимателей
&quot;В городе одна проблема - коронавирус. Ситуация доходит до абсурда&quot; - как Черкассы избирали нового мэра
"В городе одна проблема - коронавирус. Ситуация доходит до абсурда" - как Черкассы избирали нового мэра
&quot;Лучше так, чем стоять на долгой линейке&quot; - как прошел 1 сентября в Черкассах
"Лучше так, чем стоять на долгой линейке" - как прошел 1 сентября в Черкассах
Видео
Все видео
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Депутат от ОПЗЖ отказался говорить на украинском - вмешались силовики
Депутат от ОПЗЖ отказался говорить на украинском - вмешались силовики
Скичко получил букет роз от скандального мэра
Скичко получил букет роз от скандального мэра
Автомобиль влетел в ребенка на пешеходном переходе
Автомобиль влетел в ребенка на пешеходном переходе
Мэр Черкасс извинился перед Зеленским
Мэр Черкасс извинился перед Зеленским
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 207
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 909
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 315
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 423
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 846
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
1 Просмотров: 288
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
суббота, 27 марта 2021 19:15

Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника

  Комментировать
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Сеть насмешило видео, на котором мужчина убегает от охранника и ест ворованные эклеры. Фото: pixabay.com

В Черкассах на углу ул. Черновола и Благовестной мужчина доедал украденные эклеры, убегая от охранника.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов сети "Деликат", пишет "Про Все.ck.ua".

На кадрах видно, что мужчина убегает от охранника и успевает съесть, вероятно, похищенные эклеры. Работник супермаркета догнал вора, но чем завершилась история, не известно.

В патрульной полиции Черкасской области рассказали, что такой вызов у них незафиксированный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как исправить частые ошибки в приготовлении эклеров

В немецком городе Швельм полицейские раскрыли преступление 9-летней давности. 2012 года вор, обворовывая квартиру, "заглянул" в холодильник хозяев и надкусил колбасу. Полиция использовала остатки колбасы в качестве вещественного доказательства, взяв с нее образцы ДНК. Данные внесли в международную базу. Погорев на другом преступлении, злоумышленник установили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
марта

Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших

Расстреляли гетмана Ивана Выговского

Смертник взорвал себя в парке

Северная Македония стала 30-м членом НАТО

Препарат от повышенного давления стал прорывом для восстановления эрекции

Самое читаемое
&quot;Третий размер увеличила до пятого&quot;: звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
"Третий размер увеличила до пятого": звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
10
 1 Просмотров: 10215
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
5
 Просмотров: 8118
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов 10 Просмотров: 6958
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи Просмотров: 6201
Оля Полякова показала горячие фото с пляжа
Оля Полякова показала горячие фото с пляжа
5
 Просмотров: 4671
Черкассы
В Украине расширили красную зону карантина
В Украине расширили красную зону карантина Просмотров: 1413
Букский каньон может остаться без речки
Букский каньон может остаться без речки
 Просмотров: 405
Действовать на опережение: еще одна область объявила жесткий карантин
Действовать на опережение: еще одна область объявила жесткий карантин Просмотров: 531
Двое школьников провалились под лед на Черкасщине. Младшему удалось спастись
Двое школьников провалились под лед на Черкасщине. Младшему удалось спастись
 Просмотров: 306
Мужчина прострелил дробовиком голову соседу, потому что он колдовал
Мужчина прострелил дробовиком голову соседу, потому что он колдовал Просмотров: 351
Больше всего комментируют
10
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
3
Создают угрозу нацбезопасности: Тупицкий больше не судья КСУ
2
Двери с Банковой принесли на телеканал Коломойского. В сети сравнили с пропагандистом Киселевым
Голосов: 1609
Голосование Что Вас больше всего раздражает в Черкассах?
  • ямы на дорогах
  • бродячие собаки
  • мало общественных туалетов
  • хамство в общественном транспорте
  • очереди к врачу
  • лужи после дождя
  • свой вариант в коментариях
Просмотреть