Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника

Сеть насмешило видео, на котором мужчина убегает от охранника и ест ворованные эклеры. Фото: pixabay.com

В Черкассах на углу ул. Черновола и Благовестной мужчина доедал украденные эклеры, убегая от охранника.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов сети "Деликат", пишет "Про Все.ck.ua".

На кадрах видно, что мужчина убегает от охранника и успевает съесть, вероятно, похищенные эклеры. Работник супермаркета догнал вора, но чем завершилась история, не известно.

В патрульной полиции Черкасской области рассказали, что такой вызов у них незафиксированный.

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В немецком городе Швельм полицейские раскрыли преступление 9-летней давности. 2012 года вор, обворовывая квартиру, "заглянул" в холодильник хозяев и надкусил колбасу. Полиция использовала остатки колбасы в качестве вещественного доказательства, взяв с нее образцы ДНК. Данные внесли в международную базу. Погорев на другом преступлении, злоумышленник установили.