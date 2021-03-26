Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника

В Черкассах на углу ул. Черновола и Благовестной мужчина доедал украденные эклеры, убегая от охранника.
Инцидент произошел в одном из супермаркетов сети "Деликат", пишет "Про Все.ck.ua".
На кадрах видно, что мужчина убегает от охранника и успевает съесть, вероятно, похищенные эклеры. Работник супермаркета догнал вора, но чем завершилась история, не известно.
В патрульной полиции Черкасской области рассказали, что такой вызов у них незафиксированный.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как исправить частые ошибки в приготовлении эклеров
В немецком городе Швельм полицейские раскрыли преступление 9-летней давности. 2012 года вор, обворовывая квартиру, "заглянул" в холодильник хозяев и надкусил колбасу. Полиция использовала остатки колбасы в качестве вещественного доказательства, взяв с нее образцы ДНК. Данные внесли в международную базу. Погорев на другом преступлении, злоумышленник установили.
Комментарии