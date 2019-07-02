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вторник, 02 июля 2019 14:03

"Муж был против, ревновал" - преподавательница стала красотой Украины
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Конкурс "Красота страны 2019"
Фото: facebook.com
Конкурс "Красота страны 2019"
Финал конкурса "Красота страны 2019"
Елена Жагловская
Финал конкурса "Красота страны 2019"

Винничанка Елена Жагловская победила во Всеукраинском конкурсе "Красота страны 2019". Рассказывает о пути к победе и карьеру ученого.

Елена - заместитель декана факультета инфокоммуникаций, радиоэлектроники и наносистем в Винницком национальном политехническом университете.

"Такую профессию выбрала потому, что хочу сделать весомый вклад в развитие науки. К ней лежит душа. Творчество - это хобби, а наука - работа", - рассказывает Gazeta.ua Елена Жагловская.

Автор: facebook.com
  Елена Жагловская
Елена Жагловская

В конкурсе принимали участие 25 женщин. Подготовка длилась 9 месяцев. Елена стала единственной представительницей образования и науки среди "Топ-15 самых красивых женщин Украины", которые стали финалистками конкурса.

Автор: facebook.com
  Подготовка к финалу конкурса "Краса страны 2019"
Подготовка к финалу конкурса "Краса страны 2019"

"Подала заявку на конкурс, за то, что он честный и несет благотворительную миссию. Главная цель - показать людям, что женщина - хранительница рода", - говорит Елена.

Во время подготовки учились танцевать, посещали тренинги и психолога. Некоторое время пришлось жить в Киеве. Квартиру организаторы не снимали. Конкурсантки из столицы приглашали жить у себя.

Автор: facebook.com
  Елена Жагловская
Елена Жагловская

Конкурс оценивало жюри, которое составили актеры и звезды шоу-бизнеса. Победительницу выбирал народ с помощью платных сообщений. Вырученные средства передадут на благотворительность.

"Муж сначала был против, ревновал. Когда объяснила ему цель - согласился и поддержал меня", - говорит женщина.

Автор: facebook.com
  Финал конкурса "Красота страны 2019"
Финал конкурса "Красота страны 2019"

В финале конкурса получила эксклюзивную корону. Спонсоры подарили сертификат на путешествие в Европу и украшения.

Автор: facebook.com
  Конкурс "Красота страны 2019"
Конкурс "Красота страны 2019"
Автор: facebook.com
  Конкурс "Красота страны 2019"
Конкурс "Красота страны 2019"

У Елены есть 6-летний сын. В этом году мальчик идет в первый класс.

"Пока готовлюсь к международному конкурсу в Китае надеюсь на помощь своих родных", - говорит Елена Жагловська.

Автор: facebook.com
  Елена Жагловская
Елена Жагловская

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Винничанка 18-летняя Виктория Рыхлюк победила в новом конкурсе красоты "Мисс Украина-Подолье", который состоялся в Виннице. Ее рост — 168 см.

Автор: Ирина Кальченко
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