"Муж был против, ревновал" - преподавательница стала красотой Украины

Винничанка Елена Жагловская победила во Всеукраинском конкурсе "Красота страны 2019". Рассказывает о пути к победе и карьеру ученого.
Елена - заместитель декана факультета инфокоммуникаций, радиоэлектроники и наносистем в Винницком национальном политехническом университете.
"Такую профессию выбрала потому, что хочу сделать весомый вклад в развитие науки. К ней лежит душа. Творчество - это хобби, а наука - работа", - рассказывает Gazeta.ua Елена Жагловская.
В конкурсе принимали участие 25 женщин. Подготовка длилась 9 месяцев. Елена стала единственной представительницей образования и науки среди "Топ-15 самых красивых женщин Украины", которые стали финалистками конкурса.
"Подала заявку на конкурс, за то, что он честный и несет благотворительную миссию. Главная цель - показать людям, что женщина - хранительница рода", - говорит Елена.
Во время подготовки учились танцевать, посещали тренинги и психолога. Некоторое время пришлось жить в Киеве. Квартиру организаторы не снимали. Конкурсантки из столицы приглашали жить у себя.
Конкурс оценивало жюри, которое составили актеры и звезды шоу-бизнеса. Победительницу выбирал народ с помощью платных сообщений. Вырученные средства передадут на благотворительность.
"Муж сначала был против, ревновал. Когда объяснила ему цель - согласился и поддержал меня", - говорит женщина.
В финале конкурса получила эксклюзивную корону. Спонсоры подарили сертификат на путешествие в Европу и украшения.
У Елены есть 6-летний сын. В этом году мальчик идет в первый класс.
"Пока готовлюсь к международному конкурсу в Китае надеюсь на помощь своих родных", - говорит Елена Жагловська.
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