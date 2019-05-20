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вторник, 21 мая 2019 04:10

Музею передали ценное сокровище черных археологов

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Винницкому краеведческому музею подарили уникальные раннеславянские серебряные женские украшения начале V в. н. е.

Автор: ukrinform
  Винницкому краеведческому музею подарили ценный клад, найденный черными археологами
Винницкому краеведческому музею подарили ценный клад, найденный черными археологами

"Этот клад найден так называемыми "черными археологами" у городе Гайсин. Он должен был попасть в частную коллекцию. Однако, благодаря одному из народных депутатов люди, которые его нашли, решили все же вернуть сокровище в собственность государства. Потому что такие находки это исключительно собственность украинского народа. и через посредство тоже известного археолога Максима Левады они связались со мной, и этот клад был привезен в Винницу, переданный мне, чтобы я его, собственно, вернул государству на постоянное хранение в фонды Винницкого областного краеведческого музея", - сообщил заведующий сектором охраны культурного наследия управления культуры и искусств Винницкой облгосадминистрации Михаил Потупчик, передає ukrinform.

Сокровище нашли возле города Гайсин Винницкой области. Комплект состоит из орнаментированной пластинчатой ​​гривны и ожерелья из лунницах и подвесок разной формы. Это очень редкий тип украшений, аналог которого найдено только вблизи села Сухоносовка Полтавской области. Впрочем, он осел в одной из частных коллекций.

Что касается клада винницкого, то он прежде всего ценен своей уникальностью.

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"Такие находки того периода в нашей стране очень редки, так как в V в. н. е. уже связь с Римской империей был расторгнут. Начинают возникать новые государства на территории Европы, и поток серебра на эту территорию практически был остановлен. Гунны разграбили все, что было можно, и в ранних славян тогда практически нет украшений из драгоценных металлов. Это уникальная для нас находка, безусловно займет достойное место", - говорит чиновник.

Автор: ukrinform
  Винницкому краеведческому музею подарили ценный клад, найденный черными археологами
Винницкому краеведческому музею подарили ценный клад, найденный черными археологами

В ближайшее время серебряный клад выставят в экспозиции музея. Это первый экспонат музея времен V в. н. е.

Винницкому краеведческому музею подарили янтарное ожерелье, которое является копией той украшения, которую нашли археологи в 80-х годах в Гордеевском кургане Тростянецкого районе Винницкой области.

Формы украшения должны стильные знаки, которые были модными в то время и которые не теряют актуальность сейчас.

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