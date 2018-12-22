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суббота, 22 декабря 2018 17:20

Может ли полтавская елка стать лучшей в Украине: мнения полтавчан
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Полтавская елка
Фото: Юрий ИВАНОВ
Состоится конкурс на лучшую елку страны
Состоится конкурс на лучшую елку страны

Укринформ объявил новогодний конкурс "Мисс Елка 2018". С 26 декабря на сайте агентства начнется голосование за самую красивую зеленую красавицу.

Жкрналист Gazeta.ua спросил полтавчане, может ли полтавская елка стать лучшей в Украине.

Павел Мельников, предприниматель:

"Действительно, хорошая у нас елка. За все годы - лучшая. Такой еще не было. Но кажется, что стоит дороговато. Теперь она просто должна победить на конкурсе. Раз в нее сколько потратили денег ".

Оксана Богданова, работник "Новой почты":

"Единственное - не хотелось бы дублировать замыслы других городов. В прошлом году в Кременчуге была похожа елка с шатром. Но, конечно, предпочту родной. Она хороша не только ночью, но и днем ​​".

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Лиза Черемисина, третьеклашка:

"Я в восторге. Все провода на елке светятся. Ходим с мамой на нее смотреть уже четвертый раз. Хочу, что она победила в конкурсе ".

Виктория Бендаж, работник банка:

"Из всех елок, которые видела, полтавская отличается своей помпезностью. Вместе со всей конструкции и скульптурами - ей нет равных. Думаю, в этом году станет лучше ".

Дмитрий Назаренко, дизайнер:

"Мне безразлично к этой елки. Сейчас в государстве и стране более важные проблемы и вопросы, чем устраивать конкурсы елок. Этот пафос с новогодним деревом - раздражает. Лучше бы деньги потратили на детей в больницах, поздравили их с Новым годом ".

13 декабря включили иллюминацию главной 20-метровой елки Полтавы. Елка - самая дорогая в Украине.

Автор: Юрий ИВАНОВ
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