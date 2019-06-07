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пятница, 07 июня 2019 23:54

Мощный разряд молнии сжег часы Башни

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Мощный разряд молнии сжег часы Башни
gazeta.ua На винницкой Башне молния попала в часы

В винницкую Башню попала молния.

Мощный разряд вывел из строя один из часов на башне, в другом "погорели" предохранители, пишет vinnitsa.info.

"Была гроза и молния попала в Башню. Один механизм часов вышел из строя, сгорел. Ранее также была шаровая молния, которая пролетела около Башни. Ее видели многие. Тогда также сгорели предохранители", - рассказал директор Подольского информационно-туристического центра Владимир Ходацкий.

Уже все часы работают синхронно. Система усовершенствована и будет работать более надежно, добавляет Владимир.

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В городе Благовещенское в Кировоградской области молния попала в здание районной администрации, поэтому и сгорела. На восстановление нужно 10 млн.

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