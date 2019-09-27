"Моноопера, штетл и хелемские мудрецы" - состоятся масштабные художественные дни

11 октября в Шаргороде состоится проект "От безумного к штетлу современного искусства" конкурса "Малые города - большие впечатления".

"Проект создан для поощрения туристов посетить город. Для квеста привлекаем желающих принять участие в квестах запускаем "Викторину о Шаргород". Победные получат бесплатный трансфер. В рамках проекта отпразднуем день рождения Синагоги", - говорит народный депутат Украины Лариса Билозир.

Участники квеста смогут посетить Синагогу, замок Замойского, памятник неоткрытому памятнику, штетл, Свято-Николаевский мужской монастырь, Санктуарий страстей Господних. На заводе состоится спектакль на открытом воздухе Винницкого академического музыкально-драматического театра им. Садовского "Хелемские мудрецы".

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С 17 по 20 октября в Виннице состоится 18-й фестиваль CONTEMRORARY MUSIC DAYS IN VINNYTSIA 2019. Будут представлены четыре концерта.

Автор: Фото предоставлено Валентиной Кирильчук В Виннице состоится 18-фестиваль CONTEMRORARY MUSIC DAYS IN VINNYTSIA 2019

17 октября на малой сцене театра состоится музыкально-театральный перформанс по мотивам произведения Дэвида Лэнга "Страсти с девочкой и спичками".

Автор: Фото предоставлено Валентиной Кирильчук В Виннице состоится 18-фестиваль CONTEMRORARY MUSIC DAYS IN VINNYTSIA 2019

"Поскольку количество мест у зала ограничено, всем желающим нужно будет зарегистрироваться в Интнернете и получить приглашение на концерт по электронной почте. Кому будет трудно это сделать - помогут в информационном центре фестиваля", - говорит куратор проекта Владимир Черевик.

Автор: Фото предоставлено Валентиной Кирильчук В Виннице состоится 18-фестиваль CONTEMRORARY MUSIC DAYS IN VINNYTSIA 2019

18 октября пройдет концерт "Венера в мехах".

"Будем ломать стереотипы, удивлять необычными сочетаниями и касаться самых сокровенных струн души, наслаждаясь "Музыкой, которую можно видеть!", - отмечает основательница фестиваля, заслуженная артистка Украины Ирина Френкель.

Автор: Фото предоставлено Валентиной Кирильчук В Виннице состоится 18-фестиваль CONTEMRORARY MUSIC DAYS IN VINNYTSIA 2019

19 октября состоится премьера в Украине монооперы "Леди Лазарус". Это творческий эксперимент и CO-Production OPERAFEST TULCHYN.

В последней день фестиваля, 20 октября, на сцене Винницкого театра им.Садовского состоится допремьерный показ одного из самых масштабных опер в украинском репертуаре - "Ярослав Мудрый" Георгия Майбороды.

Автор: Фото предоставлено Валентиной Кирильчук В Виннице состоится 18-фестиваль CONTEMRORARY MUSIC DAYS IN VINNYTSIA 2019

За подробной информацией о проекте "От безумного к штетлу современного искусства" обращайтесь на страницу Фейсбук. Информационный центр фестиваля CONTEMRORARY MUSIC DAYS IN VINNYTSIA 2019 находится на первом этаже здания "ВИНТЕРА" на улице Театральная, 15.