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четверг, 27 декабря 2018 04:21

Молодой учитель поселился в библиотеке

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В Винницкой области молодой учитель истории Михаил Розкошенко живет в библиотеке.

Автор: kalynivka.city
  В Винницкой области молодой учитель поселился в библиотеке
В Винницкой области молодой учитель поселился в библиотеке

Когда его брали на работу в сельскую школу, как нездешнего, обещали служебное жилье. Зато поселили в старом доме, где нет отопления, пишет ТСН.

Когда пришли морозы, учитель с вещами вынужден был переселиться. Он спит среди учебников и художественной литературы.

25-летний учитель истории Михаил Розкошенко уже несколько недель живет в школьной библиотеке. Еду готовит на столе, где выдают книги. Говорит, в таких условиях уже привык жить. Среди книжных полок даже устраивает банные дни.

Автор: kalynivka.city
  В Винницкой области молодой учитель поселился в библиотеке
В Винницкой области молодой учитель поселился в библиотеке

Михаил закончил педуниверситет с отличием и аспирантуру. В Виннице говорит, вакансий для него не нашлось, поэтому согласился поехать в деревню.

"Предложили Калиновский район, Пиков. Почему бы не попробовать, попробовал и так здесь оказался", - рассказывает Михаил.

Автор: kalynivka.city
  В Винницкой области молодой учитель поселился в библиотеке
В Винницкой области молодой учитель поселился в библиотеке

Историк преподает в Пиковской школе с первого сентября. Сначала снимал старый дом без отопления. Когда начались морозы, директор предложил переехать в библиотеку.

"Нашли ему кровать, матрас, все что нужно. Пока он в этих условиях", - говорит директор школы Петр Волосенко.

Это типичная проблема сельских учителей, говорят в райотделе образования. С полтысячи педагогов почти половина доезжают на работу в другие населенные пункты, потому что негде жить.

"В селе не так просто найти жилье. Обеспечение жильем учителей - это не задача органов власти, эту проблему решать на уровне общины", - говорит начальник отдела образования Сергей Ференец.

Сельский же голова вспоминает, что хотели обустроить помещение в заброшенном здании бывшего рыбхоза. Но денег на ремонт не было.

"С нового года в бюджет заложим деньги, там сделаем ремонт, поставим окна", - говорит сельский голова Федор Козак.

Директор школы даже готов поселить учителя в одном из классов.

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"У нас некому читать. В сельских школах проблема стоит, что нет учителей. И никто не хочет идти на такую ​​зарплату. Мы сделаем все, чтобы он остался в нашем селе. Девушки шутят, говорят, его надо женить", - рассказывает директор школы.

Историк пока ни жениться, ни уходить не собирается. Шутит, приобретает не только учительский опыт, но и необычный бытовой.

Американская архитектурная студия Klein представила компактный дом для выездного отдыха. Конструкция представляет собой сборную. Включает в себя стеновые модули, деревянную раму, основу и треугольное окно от потолка до пола.

Площадь дома составляет 16,7 квадратных метров. Основную часть ее занимает жилая комната, которая сочетает в себе спальную зону, столовую и гостиную. Интерьер дома имеет скандинавские мотивы. Вся мебель в нем ручной работы.

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