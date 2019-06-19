Молния убила аистов

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 1062
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 4140
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1377
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 270
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 306
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7533
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 351
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1890
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3708
Фото
Все фото
3
23
5
11
4
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
&quot;Писатель должен быть добрым псом&quot; — Забужко на &quot;Острове Европа&quot;
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
Японские вареники и панкейки: какие блюда готовят дети в кулинарном лагере
Японские вареники и панкейки: какие блюда готовят дети в кулинарном лагере
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу &quot;Остров Европа&quot;
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу "Остров Европа"
Видео
Все видео
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1953
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3132
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5454
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 531
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
среда, 19 июня 2019 12:19

Молния убила аистов

  Комментировать
Молния убила аистов
В Демидовке молния убила аистов. Фото:ogo.ua

В понедельник, 17 июня в селе Демидовка Винницкой области молния попала в столб и убила двух аистов.

"Два дня назад была гроза. На улице Колхозной молния ударила в гнездо и убила одного аиста, другого - ранила. Пытались его спасти, но он умер", - говорит староста села Демидовки и Могилевки Мельник Юрий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Размытые дороги, повреждены мосты: назвали шокирующую сумму убытков от наводнения

"Молния повалила акацию и разрушила гнездо. Один аистенок погиб на месте. Другой не держал головку. Мы его накормили лягушками. Утром местные мальчики организовали рыбалку, чтобы его накормить. Соседка Лида позвонила и говорит, что он умер", - комментирует депутат Гниванской объединенной общины Полищук Анатолий.

В Ровенской области во время грозы погибли мужчина и его лошадь. Их убил удар молнии. Мужчина работал на поле, когда внезапно началась гроза.Он сразу же сел на подводу и отправился домой в деревню. Впереди на машине ехал его зять, именно он заметил яркую вспышку позади.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Молния убила аистов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

Украинский князь погиб в Польше

Супруг шпионов-коммунистов казнили в один день

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 93930
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 72455
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 54529
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 6 Просмотров: 35767
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 33464
Винница
Бариста поделилась секретами и тонкостями заработков
Бариста поделилась секретами и тонкостями заработков
 Просмотров: 153
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
3
 Просмотров: 2070
Мужчина убил жену, а потом - себя
Мужчина убил жену, а потом - себя Просмотров: 594
Как жара с грозами повлияет на будущий урожай
Как жара с грозами повлияет на будущий урожай
 Просмотров: 513
Случайный свидетель спас двух девочек в речке
Случайный свидетель спас двух девочек в речке
 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
26
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
24
У каких партий больше шансов попасть в Раду
16
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
12
Тимошенко срочно нужны выборы
6
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
Голосов: 1036
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua