В Демидовке молния убила аистов. Фото:ogo.ua

В понедельник, 17 июня в селе Демидовка Винницкой области молния попала в столб и убила двух аистов.

"Два дня назад была гроза. На улице Колхозной молния ударила в гнездо и убила одного аиста, другого - ранила. Пытались его спасти, но он умер", - говорит староста села Демидовки и Могилевки Мельник Юрий.

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"Молния повалила акацию и разрушила гнездо. Один аистенок погиб на месте. Другой не держал головку. Мы его накормили лягушками. Утром местные мальчики организовали рыбалку, чтобы его накормить. Соседка Лида позвонила и говорит, что он умер", - комментирует депутат Гниванской объединенной общины Полищук Анатолий.

В Ровенской области во время грозы погибли мужчина и его лошадь. Их убил удар молнии. Мужчина работал на поле, когда внезапно началась гроза.Он сразу же сел на подводу и отправился домой в деревню. Впереди на машине ехал его зять, именно он заметил яркую вспышку позади.