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понедельник, 23 июля 2018 14:13

Миграционная служба возместит мужчине 59 тисяч гривен

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Миграционная служба возместит мужчине 59 тисяч гривен
Работники ДМС во Львовской области ошибочно обозначили его паспорт как потерянный. Фото: imgclf.112.ua

Львовянин отсудил 59 тыс. грн у Государственной миграционной службы, из-за ошибки работников которой не смог вылететь на отдых в Египет и потерял деньги за путевку.

Работники миграционной службы ошибочно аннулировали его паспорт как потерянный. Такое решение Галицкого районного суда Львова от 17 июля опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, - пишет ZAXID.NET

По решению суда, в октябре 2017 мужчина с семьей приехал в международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого, чтобы улететь на отдых в Хургаду. Перед тем он приобрел у туроператора "ТЕЗ ТУР" путевку за 49,6 тыс. грн, в стоимость которой входил трансфер из аэропорта Хургады в пятизвездочный отель и пребывание там в течение 11 ночей по системе "все включено".

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Однако мужчине отказали в пересечении государственной границы, поскольку его заграничный паспорт оказался аннулированным, а сам документ изъяли. В решении суда не указано, воспользовались ли путевкой его родственники.

Как позже выяснилось, работники ГМС во Львовской области ошибочно обозначили его паспорт как потерянный. Ранее мужчина обращался в миграционную службу с заявлением об аннулировании загранпаспорта из-за его потери, но после этого он успел сменить фамилию и изготовить новый паспорт. Однако работники ГМС во Львовской области ошибочно аннулировали и его новый паспорт и передали сведения об этом в Госпогранслужбу.

ГМС во Львовской области в ноябре 2017 признала свою ошибку в ответе на запрос адвоката потерпевшего.
Поэтому мужчина в своем иске требовал возместить ему 100% стоимости утраченной путевки, судебные издержки и 10 тыс. грн морального ущерба.
Суд удовлетворил его иск в части стоимости путевки, обязав ГМС во Львовской области возместить ему 49,6 тыс. грн и судебные издержки в сумме 4,2 тыс. грн. В части возмещения морального ущерба суд удовлетворил иск частично - обязал возместить лишь 5 тыс. грн. Поэтому миграционная служба должна возместить потерпевшему почти 59 тыс. грн. Решение вступит в силу 16 августа.

150 украинских туристов застряли в аэропорту Барселоны, Испания, и не могут вернуться домой.

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Дата
23
июля

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