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понедельник, 27 мая 2019 18:40

"Между Красноградом и Карловкой не дорога, а направление" - показали видео трассы Запорожье-Киев

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&quot;Между Красноградом и Карловкой не дорога, а направление&quot; - показали видео трассы Запорожье-Киев
Водители жалуются на плохое качество дороги между городами Красноград Харьковской области и Карловка Полтавской области. Фото: Ольга Стенько

В сети опубликовали видео с автомобильного регистратора, на котором видно плохого качества дороги от города Красноград Харьковской области в город Карловка Полтавской области.

"Дорога Запорожье - Киев. Участок Красноград - Карловка - Полтава. Назвать это направление дорогой будет преувеличением. Участок от Краснограда до Карловки изобилует ямами, а в некоторых местах полотно разрушено на всю ширину проезжей части. Участок от Карловки до поворота на Полтаву более-менее подлатан", - подписал видеоролик пользователь YouTube Павел Котенев Autotraveler.

Местами на видео видно, что на дороге провели ямочный ремонт. Но отдельные участки изобилуют ямами настолько, что водителям приходится сбрасывать скорость до пешеходной.

В Службе автомобильных дорог Полтавской области возразили, что дорога возле Карловки находится не в аварийном состоянии. Здесь настаивают, что с начала Полтавской области и до поворота на трассу М-03 Киев-Харьков на дороге проведен ямочный ремонт покрытия.

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"От поворота на трассу Киев-Харьков начали работы. Двигаемся в сторону Краснограда. Карловку уже прошли. Дорогу, которая у нас на балансе, отремонтировали. Провели ямочный ремонт. Ни текущий, ни капитальный ремонт в этом году не предусматриваем. Нам не выделили средства на эту дорогу. Держим на контроле состояние дороги и стараемся обеспечить проезд. Если будут появляться новые ямы, ликвидировать. Обязательно перед зимой проведем ямочный ремонт ", - рассказала пресс-секретарь Службы автомобильных дорог в Полтавской области Юлия Иващенко.

Между тем, ямы можно встретить даже перед самым поворотом на трассу М-03 и знаком города Карловка.

В городе Карловка Полтавской области ремонтируют центральную улицу Полтавский шлях. Латают ямы. Улица относится к государственной автомобильной дороге Р11 Полтава - Красноград. По ней можно добраться в Харьков, Днепр.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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