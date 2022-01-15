Метров 200 летела и билась головой: подробности смертельного восхождения на Говерлу

На синем маршруте восхождения на Говерлу люди сдвинулись в обрыв. Одна женщина погибла. Фото: ГСЧС

Во время восхождения на Говерлу в Ворохтянской территориальной общине 15 января в результате падения погибла женщина, еще два человека травмировались.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Событие произошло после обеда на синем маршруте при восхождении на Говерлу. Там три человека сдвинулись в обрыв. "Установлено, что в результате падения 57-женщина погибла, а 32-летняя женщина и 34-летний мужчина травмировались", - говорится в сообщении.

ТСН рассказала, что потерпевшие – девушка, ее жених и его мать. До вершины горы не дошли метров 800 из-за леда и ветра. Потому начали спускаться назад. Впрочем, поскользнулись. Их унесло с горы.

"Подниматься легко, а спускаться уже по льду. Я поскользнулась. Метров 200 летела. Головой билась все время. Были елки. Я смогла ноги выставить вперед. Если бы не эти елки, потому что там очень высокий обрыв, я бы спину точную сломала", - вспоминает потерпевшая туристка Виктория. У нее травмированная ключица.

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Потерпевшие – жители Одесской области. После падения 32-летняя женщина позвонила по телефону спасателям.

Поисково-спасательные работы усложняли погодные условия и сильный порывистый ветер. Впрочем, пострадавших быстро нашли.

Предварительно погибшая женщина ударилась головой о дерево. Подъем она совершала в свой день рождения. Ей исполнилось 57 лет.

35-летний мужчина получил травму ноги, его доставили в спортивную базу "Заросляк" и передали медикам. Также спасатели обнаружили 33-летнюю женщину и организовали ей сопровождение, с ней работает психолог ГСЧС. К поиску пострадавших были привлечены 28 человек и 5 единиц техники.